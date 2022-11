Saint-Trond présente sa première collection de vêtements lifestyle

(Belga) Le club de football de Saint-Trond a présenté lundi une nouvelle collection de vêtements lifestyle composée de pulls, de sweats à capuche et de T-shirts. Pour ce faire, le STVV a collaboré avec 12 boutiques de mode. Celles-ci exposeront des pièces de la collection dans leurs vitrines pendant un mois.

Le logo et les couleurs du club (jaune et bleu) sont discrètement présents sur les vêtements. "Les tenues de football sont, par définition, criardes, fluo et laides", explique Bert Stas, le brandmanager. "Maintenant, nous proposons une nouvelle ligne pour que nos supporters puissent exprimer et montrer leur fierté et leur attachement pour le STVV." L'ambition du STVV est d'être présent partout dans les rues et d'attirer de nouveau ses supporters au stade, en prévision des festivités qui marqueront le centenaire du club l'année prochaine. La nouvelle collection lifestyle sera en vente via le fan shop du stade du Stayen et via la boutique en ligne de Saint-Trond VV. (Belga)