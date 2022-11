Thomas Müller ne jouera plus jusqu'au Mondial

(Belga) Le milieu de terrain offensif allemand du Bayern Munich Thomas Müller sera mis au repos avant la Coupe du monde et ne jouera probablement pas les deux derniers matchs des champions d'Allemagne avant la pause hivernale.

L'entraîneur des Bavarois Julian Nagelsmann a déclaré lundi en conférence de presse qu'il préférait "le reposer un peu avant la Coupe du monde" ajoutant "nous ne voulons pas prendre de risques." Le joueur de 33 ans ne sera pas dans le groupe pour le match de Bundesliga contre le Werder Brême mardi et Nagelsmann "penche pour le laisser hors du groupe pour (le match contre) Schalke également." Müller a été en proie à différents problèmes (maladie, soucis musculaires et à la hanche) ces derniers temps et a été mis sur la touche depuis fin octobre. (Belga)