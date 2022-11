Fausse alerte chez les Diables Rouges: Jan Vertonghen sera bien de la partie au Qatar

Il n'y aura pas de problème pour Jan Vertonghen. Le défenseur belge, revenu en Belgique et plus précisément à Anderlecht l'été dernier pour grappiller du temps de jeu, sera bien de la partie à la Coupe du monde, selon le Nieuwsblad. Blessé et indisponible contre l'Antwerp, le vice-capitaine belge n'aurait rien de grave.

Touché au mollet, il a passé des examens médicaux ce lundi qui n'ont rien montré d'alarmant. Roberto Martinez n'aura donc aucun problème à déplorer avec son défenseur, qui devrait tout de même être préservé contre le Lierse jeudi, en Coupe de Belgique, avant de prendre une décision pour son match contre Genk, prévu dimanche.

Le premier match de la Belgique aura lieu le 23 novembre contre le Canada.