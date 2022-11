Le nouveau champion d'Europe Michael Vanthourenhout "doit compter sur les cross durs"

(Belga) Michael Vanthourenhout, 28 ans, est devenu dimanche à Namur champion d'Europe de cyclocross. Le coureur de Pauwels Sauzen-Bingoalploeg a déjoué les pièges du parcours de la Citadelle, rendu glissant par la pluie, pour décrocher son premier titre chez les professionnels.

"Qu'il pleuve était peut-être à mon avantage, mais j'aurais été aussi très bon sur un parcours sec", a commenté Vanthourenhout lundi, lors d'une conférence de presse. "Je dois compter sur les cross durs, mais ceux-ci ne sont plus si souvent au programme. Peut-être suis-je né trop tard. Ces difficiles courses suisses d'antan seraient vraiment à mon avantage. Renaix aussi était pour moi et j'y ai gagné trois fois." Le frère (Dieter), le cousin (Sven) et le père (Danny) du nouveau champion d'Europe étaient également actifs dans le cyclocross. "C'est donc un peu dans mes gènes. Je voulais devenir footballeur, mais j'ai choisi le vélo de cross car je faisais aussi du cross-country. Ce n'était pas un mauvais choix", a souri Vanthourenhout. Vanthourenhout a adapté le profil de ses pneus avant le départ. "Ceci sous les conseils de mon frère Dieter et de Sven Vanthourenhout", a confié le coureur. "Ils avaient raison. J'écoute volontiers les conseils. Je ne peux pas être à 100 pour-cent toute la saison. Ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas. Cependant, je roule tous mes cross avec la même envie. Peut-être que ce maillot va changer mon état d'esprit." Vanthourenhout s'entend bien avec son équipier, Eli Iserbyt. "Nous nous complétons bien. Namur est la bête noire d'Eli, cela s'est confirmé dimanche. Il m'a motivé pour cet Euro et j'ai pu conclure." Le champion d'Europe étrennera son maillot étoilé vendredi à Niel.