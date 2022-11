Les Belges à l'étranger - Fenerbahçe vainqueur malgré le rouge reçu par Batshuayi

(Belga) Fenerbahçe a battu Sivasspor 1-0, lundi, lors de la 13e journée du championnat de Turquie de football. Titularisé, Michy Batshuayi a été exclu en début de seconde période.

Batshuayi a écopé de deux cartes jaunes entre la fin de la première période (45e+5) et le début de la seconde (48e). L'attaquant n'avait plus reçu de carton rouge depuis un match de Coupe de Belgique avec le Standard à Mouscron-Péruwelz en septembre 2012. Malgré son infériorité numérique, Fenerbahçe a trouvé l'ouverture grâce à un penalty d'Enner Valencia (55e). Leader avec 29 points en 12 rencontres, Fenerbahçe creuse l'écart sur le deuxième, Basaksehir, accroché 3-3 à Hatayspor et désormais relégué à 5 longueurs, comme Galatasaray. (Belga)