Classement WTA - Après leurs victoires au Masters, Caroline Garcia est 4e et Elise Mertens est 5e en double

(Belga) Les nouveaux classements mondiaux de tennis féminins ont été publiés par la WTA peu après les finales du Masters jouées lundi à Fort Worth au Texas.

Caroline Garcia, qui a décroché à 29 ans le plus beau de ses onze titres en carrière, se retrouve 4e, son meilleur ranking à ce jour. La Française n'occupait que la 74e place il y a douze mois. Le trio de tête n'a pas bougé. La Polonaise Iga Swiatek, éliminée en demi-finales de ces WTA Finals, caracole en tête avec plus du double de points que sa première dauphine la Tunisienne Ons Jabeur (11.095 contre 5055). L'Américaine Jessica Pegula est troisième pour la 3e semaine. Finaliste malheureuse au Texas, la Bélarusse Aryna Sabalenka n'en a pas moins gagné deux places. Là voilà dans le top 5. Elle termina la saison 2021 au 2e rang. Elise Mertens a gagné une place et se retrouve 29e. Lauréate lundi du double avec la Russe Veronika Kudermetova, la Limbourgeoise a progressé de quatre places dans le classement du double et remonte au 5e rang. Kudermetova, qui est 9e mondiale en simple, se retrouve 2e en double (+3) derrière la Tchèque Katerina Siniakova, battue en finale du Masters, qui reste au sommet. Sa partenaire Barbora Krejcikova est 3e (+1) et l'Américaine Coco Gauf 4e (-2). A l'exception d'Elise Mertens, les principales joueuses belges n'ont pas disputé de tournoi la semaine dernière mais préparé la Billie Jean King Cup, qui se déroule cette semaine à Glasgow. Alison Van Uytvanck reste la N.2 nationale à la 54e place (+2), devant Maryna Zanevska qui n'a pas quitté sa 81e place et Ysaline Bonaventure qui reste dans le top 100 au 96e rang (-2). Toutes les autres joueuses belges sont classées au-delà de la 200e place. (Belga)