Troyes licencie son entraîneur Bruno Irles

(Belga) Bruno Irles, entraîneur de Troyes depuis janvier, a été mis à pied "à compter de ce jour", a annoncé mardi le club champenois, 13e de Ligue 1, qui n'a plus gagné depuis le 18 septembre. L'équipe n'a gagné que trois de ses quatorze matchs cette saison et ne possède que trois points de plus qu'Ajaccio 17e et premier relégable.

"L'intérim sera assuré cette semaine et jusqu'à nouvel ordre par Claude Robin", adjoint de Bruno Irles, a précisé l'ESTAC, qui affronte Brest dimanche, juste avant la trêve provoquée par le Mondial 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre). Bruno Irles est le sixième entraîneur de L1 démis de ses fonctions depuis le début de la saison, après Peter Bosz à Lyon, Michel Der Zakarian à Brest, Jean-Marc Furlan à Auxerre, Oscar Garcia à Reims et Olivier Dall'Oglio à Montpellier. L'ESTAC a été racheté en septembre 2020 par le City Football Group, dont le vaisseau-amiral est Manchester City. (Belga)