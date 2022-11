Mertens espère être présente sur le terrain mercredi en Billie Jean King Cup

(Belga) Elise Mertens n'aura guère eu le temps de savourer son titre remporté lundi soir en double aux WTA Finals à Fort Worth avec la Russe Veronika Kudermetova. Une heure après sa victoire 6-2, 4-6, 11-9 contre les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, la Limbourgeoise avait déjà pris la direction de l'aéroport dans l'espoir de rentrer le plus rapidement possible en Europe afin d'aider la Belgique lors de la Bilie Jean King Cup à Glasgow dès ce mercredi.

"Je ne sais pas si je parviendrai encore à attraper mon vol, mais je vais essayer", a-t-elle souri au moment de quitter le complexe avec sa mère. "Il est prévu à 22h locales, donc dans moins de deux heures. On verra. Nous avons de toute manière beaucoup de bonnes joueuses qui peuvent briller en Billie Jean King Cup avec Ysaline (NdlR : Bonaventure), Maryna (NdlR : Zanevska) et Alison (NdlR : Van Uytvanck). Et puis, c'est un sport d'équipe. J'espère que je pourrai encore être présente sur le terrain mercredi, éventuellement en double, mais c'est Johan (NdlR : Van Herck, le capitaine) qui décide. Et on verra ce qu'il dit." Elise Mertens a en tout cas conclu de fort belle manière, sur un plan personnel, une saison 2022 où elle aura soufflé le chaud et le froid, avec un titre en simple à Monastir, mais aussi neuf éliminations au premier tour, dont deux en Grand Chelem, en Australie et à Flushing Meadows. "Ce que je retire de ce tournoi, c'est que nous y avons toujours cru. Nous avons toujours continué à aller de l'avant et sommes restées positives. Nous avons formé une vraie équipe et c'est également une belle leçon pour les jeunes : tout est possible", a-t-elle conclu. (Belga)