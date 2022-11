La beauté du foot: un joueur amputé et en béquilles inscrit le but de sa vie d'un magnifique retourné acrobatique (vidéo)

Le football se décline sous de nombreuses versions : tel que nous le connaissons principalement avec des personnes valides, mais aussi pour des personnes sourdes, aveugles, en chaise roulante, et même amputées !

Cette dernière catégorie fait actuellement parler d'elle d'une magnifique manière grâce à Marcin Oleksy. Ce joueur polonais a marqué un but absolument sublime qui est en train de faire le tour du monde grâce à internet.

Le compte du football pour personne amputée en Pologne a posté la vidéo du but de Marcin et la magie des réseaux sociaux a fait le reste. Cette vidéo a déjà été vue plus de 5 millions de fois et reçoit énormément de remarques positives.

Un succès bien mérité pour des joueurs pas habitué à la lumière des projecteurs médiatiques.