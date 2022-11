Dender-Standard EN DIRECT: les supporters du Standard sont plus efficaces que leurs joueurs

Le Standard de Liège se déplace ce mardi sur le terrain de Dender en Coupe de Belgique. La rencontre est à suivre en direct sur notre site et sur RTL Play.

> Suivez la rencontre en direct

Le direct

54': Dender joue mieux et commence à embêter le Standard. Le match est plus ouvert, les échanges sont plus intéressants.

50': Premier corner pour le Standard. Le centre est repoussé par la défense et Dender part en contre attaque. Çukur en fait trop et se fait contrer à l'entrée du rectangle liégeois.

48': Les intentions sont bonnes. Les duels sont plus engagés et on sent une envie d'aller vers l'avant de la part des deux équipes. Ça s'annonce bien !

46': Reprise. On espère que les conseils des coachs porteront leurs fruits.

C'est la mi-temps ! Le Standard est plus fort, ça ne se discute même pas, mais les Rouches peinent à se montrer vraiment dangereux. Il va falloir se montrer plus efficace, pour une équipe comme pour l'autre.

43': Le Standard commence à balancer des centres à répétition. Une occasion intéressante pour les Rouches est arrêtée pour un hors jeu. Les joueurs de Ronny Deila sont souvent signalés hors-jeu, à raison, et doivent faire attention.

38': Impressionnants, les supporters du Standard viennent de monter le volume de leurs chants. On n'entend qu'eux depuis le début du match. Ils enchainent les chants, les encouragements et font plus de bruit que tout le reste du stade. Les Rouches ont l'impression de jouer à domicile.

34': Premier corner de la partie en faveur de Dender. C'est Dussenne qui a envoyé le ballon dehors en taclant pour contrer un centre. Dender fait un peu n'importe quoi et Henkinet s'empare du ballon.

30': On est toujours à 0-0 à la demi-heure et, honnêtement, on peine à retenir quelques baillements. Certes le Standard domine (plus de 60% de possession) mais les situations dangereuses sont très rares. En fait, il n'y a eu que la frappe de Perica. On attend que les buts arrivent pour que ça s'emballe.

25': Toujours pas de but ni de grosse occasion, mais on sent que ça se rapproche pour le Standard. Depuis la sortie de Rajsel, Dender n'arrive plus à sortir et le Standard pousse de plus en plus. Si ça continue ainsi, les Rouches vont inévitablement finir par trouver la faille.

20': Quelle frappe de Perica ! Très puissante, elle s'écrase sur la barre transversale avant de rebondir sur le sol devant la ligne de but. Dragus récupère, mais ne parvient pas à conclure. On est passé tout près de l'ouverture du score !

17': Barrett encore lui après une belle combinaison avec Zinckernagel, tire au but. Sa frappe repasse encore de peu à côté mais le Standard se montre de plus en plus dangereux.

15': Meilleure occasion du match pour l'instant à mettre à l'actif du Standard. Une belle frappe enroulée de Barrett passe quelques centimètres à côté du cadre.

12': Rajsel va devoir céder sa place. Il est déjà sorti du terrain, mais n'y remontera pas.

11': Ouch le gros choc entre Henkinet et Rajsel ! L'attaquant de Dender a tenté de prendre le ballon avec le pied au moment ou le portier le boxait. Les deux hommes se sont rentrés dedans et restent au sol.

6': Une perte de balle de Bokadi permet à Dender de se créer une demi-occasion. Le score reste vierge et on repart.

5': Le match commence timidement dans les deux camps.

2': Premier ballon intéressant de Dragus qui envoie un centre en profondeur pour Balikwisha. Mais le ballon est un peu trop appuyé et le gardien s'en empare sans souci.

0': C'est parti pour ce seizième de finale !

Bonsoir tout le monde. Installez-vous, on espère passer un chouette moment de football tous ensemble.

L'avant match

Les Rouches se déplacent sur le terrain de Dender, pensionnaire de deuxième division belge, en seizième de finale de la Coupe de Belgique. Ronny Deila a décidé de titulariser Laurent Henkinet. Les Rouches viseront évidemment la qualification face à un adversaire à sa portée. Mais le dernier match de championnat, perdu 2-0 contre Eupen, pourrait toujours occuper les têtes liégeoises. Tout reste toujours possible, surtout en Coupe !

Les compositions

Standard : Henkinet, Dussenne, Bope, Laifis, Fossey, Barrett, Raskin, Balikwisha, Zinckernagel, Dragus, Perica

Dender : Gabriël, Smet, Ragolle, Rowell, M'Barki, Van Oudenhove, Lallemand, Rajsel, Rôdes, Cools, Houdret