Mondial 2022 - Le gardien de réserve de la Suisse Mvogo forfait, le titulaire Sommer toujours incertain

Les inquiétudes de la Suisse concernant le poste de gardien de but pour la Coupe du monde au Qatar, qui débute le 20 novembre, ont empiré mardi avec l'annonce du forfait d'Yvon Mvogo.

Son club, le FC Lorient, a indiqué que le gardien souffre d'un "traumatisme de la cuisse". Même si des "bilans complémentaires" sont en cours, Mvogo ne pourra pas prendre part au Mondial, selon son club. Mvogo s'est blessé lors du match contre le PSG (défaite 1-2), dimanche dernier. Mvogo était la doublure du titulaire Yann Sommer lors du Mondial 2018 et de l'Euro 2020. Sommer lui-même est incertain. Le gardien du Borussia Mönchengladbach est sur le carreau depuis une blessure à la cheville gauche survenue le 18 octobre. Il n'a pas joué mardi à Bochum (défaite 2-1). La Suisse affrontera le Cameroun le 24 novembre avant de rencontrer le Brésil quatre jours plus tard et la Serbie le 2 décembre.