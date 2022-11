Les Belges à l'étranger - Dodi Lukebakio s'illustre et marque malgré la défaite du Hertha Berlin à Stuttgart

(Belga) Dodi Lukebakio a marqué à l'occasion de la défaite de son club, le Hertha Berlin, sur le terrain de Stuttgart, 2-1. Les deux équipes s'affrontaient dans le cadre de la 14e journée de Bundesliga.

Stuttgart a marqué peu après le coup d'envoi grâce à Guirassy (3e), mais Dodi Lukebakio a égalisé (19e), inscrivant par la même occasion son 7e but de la saison en 14 matchs. Cependant, Stuttgart a finalement arraché la victoire dans les derniers instants, avec un but décisif de Mavropanos (90e+8). Dodi Lukebakio était titulaire pour le Hertha Berlin, comme lors de tous les matchs officiels de son équipe cette saison. Le Diable Rouge, qui a également marqué le 5 novembre dernier face au Bayern Munich, est en grande forme et compte 8 buts toutes compétitions confondues cette saison alors que se profile jeudi l'annonce de la sélection de Roberto Martinez en vue du Mondial 2022. Au classement, le Hertha Berlin est en difficulté, actuellement 16e et barragiste avec seulement 11 points en 14 rencontres. Stuttgart se détache de son adversaire du jour et monte à la 13e place avec 14 points. (Belga)