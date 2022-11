Gérard Piqué pète un plomb, est exclu et prend sa retraite en insultant un arbitre (photo)

Du rouge pour fêter cela! Pour le dernier match de sa carrière, le défenseur catalan Gerard Piqué a été expulsé du banc à la mi-temps du match de Liga du FC Barcelone mardi à Osasuna, où les Catalans, à dix, ont arraché la victoire 2-1 dans le final.

Les Blaugranas ont été surpris dès la 6e minute par une tête sur corner du capitaine local David Garcia, et ont vite été réduits à dix après l'expulsion sur deuxième carton jaune de leur buteur-star Robert Lewandowski à la demi-heure de jeu (31e). Cette décision, ajoutée au premier but de la rencontre possiblement entaché d'une faute, a provoqué la colère et l'expulsion de Gerard Piqué, remplaçant pour le dernier match de sa carrière (46e)...

Un expulsion qui a eu le don de réveiller les Blaugranas, revenus grâce à un but de Pedri (48e) et repassés devant dans le final (85e), grâce une lumineuse ouverture de Frenkie de Jong conclue d'une sublime tête lobée signée Raphinha. "Les décisions arbitrales nous ont porté préjudice. Selon nous, il y a une faute très nette lors du premier but, et ensuite l'expulsion de Robert Lewandowski... Tout était contre nous. C'est un match qu'on aurait pu croire perdu, mais l'équipe a fait bloc, je suis très fier d'eux, c'est une belle victoire d'équipe", a savouré Xavi en conférence de presse d'après-match.

A la manière de Zinédine Zidane, qui avait raccroché les crampons sur un carton rouge pour un "coup de boule" resté célèbre en finale de Coupe du monde 2006, Piqué a tiré le rideau sur sa carrière avec un carton rouge plus discret, pas même diffusé en direct à la télévision. Alors que les joueurs se dirigeaient vers les vestiaires à la pause, Piqué s'est adressé à l'arbitre de la rencontre Jesus Gil Manzano en le pointant du doigt, et en le récriminant ostensiblement pour ses décisions en première mi-temps.

Selon les médias espagnols, le défenseur aurait alors insulté l'arbitre. "Tu es de loin l'arbitre qui nous a le plus baisé. C'est une putain de honte. Je chie sur ta pute de mère", aurait-t-il lancé, s'attirant donc les foudres de l'homme en noir, qui a décidé de l'exclure.

Il s'agit du deuxième carton rouge de la carrière du goleador polonais, qui avait déjà été exclu lors d'un Dortmund - Hambourg le 9 février 2013, exactement à la même minute que ce mardi (31e), après avoir marqué le seul but pour le Borussia, défait 4-1.

Grâce à ce mince succès, les Catalans comptent provisoirement cinq points d'avance sur le Real Madrid (32 points), qui affronte Cadix jeudi. Le Barça sera donc leader pour la reprise du championnat après le Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre).

Plus tôt dans la soirée, l'Athletic Bilbao a dominé Valladolid 3-0 à domicile et remonte provisoirement sur le podium, à égalité de points avec l'Atlético Madrid (4e, 24 points), qui se déplace à Majorque mercredi (21h30).