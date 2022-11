Mais où est-il ? Bruges radie un de ses joueurs, qui a disparu depuis des semaines

Owen Otasowie ne devrait plus porter le maillot du Club de Bruges. Ceci dit, le jeune joueur américain de 21 ans n'a jamais fait rêver le club belge, qui l'a recruté en 2021 en provenance de Wolverhampton, ne lui offrant quasiment aucune opportunité. Mais le Laatste Nieuws nous apprend ce matin que les Brugeois ont radié le joueur, qui ne percevra plus aucun salaire, alors que son contrat expire en 2025.

La raison est simple: le joueur a disparu des radars, et ce n'est pas une première pour lui. En effet, le club avait déjà perdu sa trace l'hiver dernier. Furieux de ne pas jouer sous les ordres de Philippe Clément, il était retourné aux États-Unis plusieurs semaines, sans donner la moindre nouvelle. Il était revenu lors de la nomination de Carl Hoefkens, qui l'a testé à quelques reprises avant d'opter pour d'autres solutions. Il devait alors se contenter de matchs avec l'équipe B.

Encore une fois, Otasowie a décidé de fuir et de rester au pays, où il est depuis plusieurs semaines, du moins selon le Club, qui n'a tout simplement plus de nouvelles de son joueur, acheté 4 millions d'euros à l'époque. Où qu'il soit, il se cache et ne répond pas aux appels. Malgré ses tentatives, Bruges n'a pu le joindre et a donc décidé de le priver de son salaire. Son contrat devrait rapidement être résilié, si aucun club ne se manifeste pour le recruter dès le mois de janvier.