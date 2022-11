Manuel Neuer de retour après sa blessure à l'épaule: "J'ai confiance pour le Mondial"

(Belga) L'Allemagne pourra bel et bien compter sur Manuel Neuer lors de la Coupe du monde au Qatar. Le gardien allemand a effectué son retour entre les perches samedi dernier après une absence d'un mois.

"Je peux à nouveau jouer. Tout se passe comme prévu et il n"y a aucune complication. J'ai confiance pour le Mondial et j'ai hâte de jouer les rencontres qui arrivent", a déclaré Neuer mercredi. L'Allemagne a été versée dans le groupe E au Qatar avec l'Espagne, le Japon et le Costa Rica. Les Allemands débuteront leur Mondial le 23 novembre contre le Japon. Le groupe E croisera avec celui des Diables Rouges en 8es de finale. (Belga)