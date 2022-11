Mondial 2022 - La France avec 25 joueurs dont Karim Benzema, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe

(Belga) Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football, a dévoilé jeudi une liste de 25 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde qui débute le 20 novembre au Qatar. Incertains, Karim Benzema, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe figurent dans le groupe.

Champions du monde en titre, les Bleus pourront compter sur le Ballon d'Or Karim Benzema et l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé dans un secteur offensif bien fourni avec également Antoine Griezmann, Olivier Giroud. En défense, Raphael Varane et Presnel Kimpembe, tous les deux incertains à cause d'une blessure, sont bien présents dans le groupe. Blessé depuis le mois de septembre, le gardien Mike Maignan est lui absent. Les milieux de terrain Paul Pogba, blessé au genou, et N'Golo Kanté, blessé aux ischio-jambiers, avaient déjà annoncé leur forfait pour la Coupe du monde. Deschamps partira au Qatar avec un entrejeu rajeuni avec notamment Eduardo Camavinga, Mattéo Guendouzi ou encore Youssouf Fofana. La France a été versée dans le groupe D au Qatar avec l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Les Bleus débuteront la défense de leur titre face aux Australiens le 22 novembre. La sélection: Gardiens: Alphonse Areola (West Ham/Ang), Hugo Lloris (Tottenham/Ang), Steve Mandanda (Rennes/Fra) Défenseurs: Lucas Hernandez (Bayern Munich/All), Theo Hernandez (AC Milan/Ita), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain/Fra), Ibrahima Konaté (Liverpool/Ang), Jules Koundé (FC Barcelone/Esp), Benjamin Pavard (Bayern Munich/All), William Saliba (Arsenal/Ang), Raphaël Varane (Manchester United/Ang), Dayot Upamecano (Bayern Munich/All) Milieux: Eduardo Camavinga (Real Madrid/Esp), Youssouf Fofana (Monaco/Fra), Mattéo Guendouzi (Marseille/Fra), Adrien Rabiot (Juventus Turin/Ita), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/Esp), Jordan Veretout (Marseille/Fra) Attaquants: Karim Benzema (Real Madrid/Esp), Kingsley Coman (Bayern Munich/All), Ousmane Dembélé (FC Barcelone/Esp), Olivier Giroud (AC Milan/Ita), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/Esp), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Fra), Christopher Nkunku (Leipzig/All) (Belga)