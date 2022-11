Les Belges à l'étranger - Almeria et Ramazani respirent contre Getafe, Séville poursuit sa chute face à la Sociedad

(Belga) Mercredi soir, la 14e journée de Liga a vu la victoire d'Almeria, l'équipe de Largie Ramazani, contre Getafe, 1-0. Le FC Séville d'Adnan Januzaj s'est quant à lui incliné contre la Real Sociedad, 1-2.

Almeria, qui lutte contre la relégation depuis le début de saison, a remporté une victoire importante à domicile face à Getafe. Le club a pu compter sur un but de Leo Baptistao (26e) pour s'assurer les trois points. En fin de rencontre, Largie Ramazani est monté au jeu à la place du buteur (70e) pour aider les siens à défendre leur avance. Il a écopé d'un carton jaune dans les arrêts de jeu (90e+6). Ramazani n'a été titulaire qu'une fois au cours des cinq dernières rencontres, alors qu'il faisait régulièrement partie du onze de base depuis le début de saison. Le FC Séville a essuyé sa septième défaite de la saison face à la Real Sociedad, 1-2. Les Sévillans se sont vus réduits à neuf après l'ouverture du score de Sorloth en faveur des Basques (20e) et l'exclusion de Rakitic (28e) et de Kouassi (34e). Pourtant, bien qu'ils aient concédé un deuxième but de Mendez (36e), ils ont réduit l'écart grâce à Mir (44e). La montée au jeu tardive d'Adnan Januzaj face à ses anciennes couleurs (89e) n'a pas permis à Séville de créer l'exploit et d'arracher le match nul. Au classement, Séville est donc à la porte de la zone des relégables, 17e avec seulement 11 points. Ils sont donc derrière Almeria, 14e avec 16 points, et Getafe, 15e avec 14 points. La Real Sociedad retrouve le podium, en troisième position avec 26 points.