Coupe Challenge dames - Alost entame parfaitement sa campagne européenne

Le défi s'annonçait de taille puisque les locaux pouvaient se reposer sur de solides atouts. Mais les Alostoises entamaient bien les hostilités, prenant le contrôle dans le premier set avant de s'imposer de justesse (23-25). Dans la seconde manche, la formation belge imposait son rythme sans jamais plier et confirmait la tendance du début de match : 18-25. Les Israéliennes n'avaient plus le choix et réagissaient dans le troisième set au bout d'un petit thriller (26-24) où les deux équipes se rendaient coup pour coup. La quatrième manche était du même acabit mais cette fois, Alost conservait son avantage pour l'emporter (23-25). Un succès qui permet aux Belges d'aborder la manche retour mercredi prochain (20h30) en bonne position. (Belga)