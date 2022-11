Eurocoupe FIBA - Castors Braine s'incline face à Cadi La Seu et Elise Ramette

(Belga) Castors Braine s'est incliné 54-63 face aux Espagnoles de Cadi La Seu pour la 3e journée du groupe I de l'EuroCoupe FIBA de basket féminin mercredi.

Après une défaite face aux Espagnoles de Saragosse et une victoire face aux Luxembourgeoises de Grengewald, les Brainoises n'ont pas réussi à enchaîné une deuxième victoire de rang Toch Sarr a terminé meilleure marqueuse de la rencontre côté brainois avec 16 points. Du côté de Cadi La Seu, la Belgian Cat Elise Ramette a compilé 4 points et 3 assits en 17 minutes face à ses anciennes couleurs. Dans l'autre match du groupe, Saragosse et Serena-Lynn Geldof se sont imposées 54-81 sur le terrain de Grengewald. Geldof a joué 22 minutes, le temps de compiler 13 points, 7 rebonds et 2 assists. Au classement, Saragosse reste en tête du groupe I avec 6 points, un de plus que Cadi La Seu, 2e. Castors Braine est 3e avec 4 points et Grengewald ferme la marche avec 3 points. Dans le groupe H, Becky et Billie Massey se sont inclinées 66-54 avec Estudiantes Madrid sur le terrain de Gernika. Becky Massey a compilé 9 points, 5 rebonds et 2 assists en 26 minutes tandis que Billie Massey a joué 21 minutes pour 2 points, 4 rebonds et 1 assists. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les 4 meilleurs troisièmes de chaque Conférence (1 et 2) sont qualifiés pour les 16es de finale.