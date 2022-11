Billie Jean King Cup - Johan Van Herck: "Très important de finir la journée sur une bonne note"

(Belga) Déçu, frustré, Johan Van Herck, le capitaine de l'équipe de Billie Jean King Cup, tenait surtout à rester positif mercredi soir à Glasgow à l'issue de la défaite 2-1 de la Belgique contre la Slovaquie lors de son entrée en lice dans la phase finale de la compétition.

"Il était très important de finir cette journée sur une bonne note, car c'était notre seule chance de rester en vie", a-t-il expliqué en conférence de presse. "Il fallait absolument revenir à 2-1 après nos défaites en simples et les deux filles ont fait un boulot extraordinaire. C'était la seule réaction possible et nécessaire après une journée frustrante. Tout est désormais encore possible demain contre l'Australie. C'est un autre adversaire, d'autres joueuses. Je considère que ce sont trois matches que nous pouvons gagner." Il y a également fort à parier que l'Anversois modifiera la composition de l'équipe pour cette rencontre capitale après les défaites en simple d'Ysaline Bonaventure (WTA 96) et de Maryna Zanevska (WTA 81). Elise Mertens (WTA 30), arrivée tard mardi soir après son triomphe en double aux Masters, devrait retrouver sa place pour défier Ajla Tomljanovic (WTA 33). "On va évaluer tout le monde. Et ensuite, on prendra une décision", a poursuivi le capitaine. "Il était devenu clair assez rapidement que faire jouer Elise en simple n'était pas une option. C'est déjà incroyable de voir le niveau qu'elle a affiché après n'être arrivée que mardi soir à 22h30 à l'hôtel. Alison (Van Uytvanck, ndlr), pour sa part, n'avait disputé que deux matches depuis Wimbledon et nous avons fait le choix de privilégier deux joueuses avec plus de matches dans les jambes avec de bons résultats. Pour la rencontre de demain, les cartes vont être rebattues et nous allons tâcher de trouver la meilleure solution." (Belga)