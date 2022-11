Hockey Pro League - Les Red Panthers partagent avec l'Argentine et empochent le point bonus

(Belga) La Belgique s'est imposée aux shootout face à l'Argentine pour son quatrième match de la Hockey Pro League féminine, mercredi, à Mendoza, en Argentine.

Après deux défaites face à l'Argentine et l'Allemagne et un succès face aux Allemandes, les Red Panthers (FIH 6) ont bouclé leur première série de quatre matches par une victoire face aux Argentines, 2es mondiales et vice-championnes olympiques. Les Belges ont d'abord partagé 2-2 avec leurs adversaires. Elles ont ensuite empoché le point de bonus en s'imposant 2-1 aux shootout. La Belgique a terminé à la quatrième place lors de la précédente édition de cette Pro League. (Belga)