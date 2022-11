Le sélectionneur américain ne reprend aucun joueur du championnat belge pour le Qatar

(Belga) Le sélectionneur des États-Unis Gregg Berhalter a dévoilé mercredi soir sa liste pour la Coupe du monde de football au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Si elle renseigne l'ancien gardien du Club Bruges Ethan Horvath, les défenseurs Mark McKenzie (Genk), Sam Vines (Antwerp) et Bryan Reynolds (Westerlo) ne font pas partie du groupe retenu.

Les principaux atouts américains se situent dans le contingent offensif avec Christian Pulisic (Chelsea), Gio Reyna (Dortmund) et Brenden Aaronson (Leeds). On retrouve aussi Weston McKennie (Juventus) au milieu de terrain. Team USA, absent il y a quatre ans lors du Mondial en Russie, affiche une sélection jeune avec 25 ans d'âge moyen. Tombés dans le groupe B avec le Pays de Galles (21/11), l'Angleterre (25/11) et l'Iran (29/11), les Américains ont l'ambition d'atteindre les huitièmes. - La sélection : Gardiens: Ethan Horvath (Luton Town/Ang), Sean Johnson (New York City/USA), Matt Turner (Arsenal/Ang) Défenseurs: Cameron Carter-Vickers (Celtic/Eco), Sergiño Dest (AC Milan/Ita), Aaron Long (New York Red Bulls/USA), Shaq Moore (Nashville/USA), Tim Ream (Fulham/Ang), Antonee Robinson (Fulham/Ang), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/All), DeAndre Yedlin (Inter Miami/USA), Walker Zimmerman (Nashville/USA) Médians: Brenden Aaronson (Leeds United/Ang), Kellyn Acosta (LAFC/USA), Tyler Adams (Leeds United/Ang), Luca de la Torre (Celta Vigo/Esp), Weston McKennie (Juventus/Ita), Yunus Musah (Valence/Esp), Cristian Roldan (Seattle Sounders/USA) Attaquants: Jesús Ferreira (FC Dallas/USA), Jordan Morris (Seattle Sounders/USA), Christian Pulisic (Chelsea/Ang), Gio Reyna (Borussia Dortmund/All), Josh Sargent (Norwich City/Ang), Tim Weah (Lille/Fra, Haji Wright (Antalyaspor/Tur) (Belga)