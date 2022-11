Mondial 2022: L'Angleterre avec Harry Kane, Raheem Sterling et Phil Foden au Qatar

(Belga) Gareth Southgate n'a pas étonné les observateurs en rendant jeudi une liste attendue de 26 éléments en vue de la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre). Meilleur buteur du Mondial 2018, Harry Kane emmènera les Three Lions au Qatar. L'Angleterre, finaliste de l'Euro l'an dernier, défiera l'Iran, les États-Unis et le Pays de Galles dans le groupe B.

Les forfaits des latéraux de Chelsea Reece James et Ben Chilwell actés, Southgate a appelé les pensionnaires de Manchester City Kyle Walker et Kalvin Phillips. Si le secteur défensif a sacralisé les inquiétudes anglaises ces dernières semaines, son penchant offensif offre pléthore de solutions. Outre l'indéboulonnable Harry Kane, Phil Foden, Jack Grealish, Marcus Rashford, Bukayo Saka et Raheem Sterling sont autant d'armes dans le jeu de Southgate. James Maddison (Leicester City) et Callum Wilson (Newcastle United), préférés notamment à Jadon Sancho (Manchester United) ou Tammy Abraham (AS Roma), font leur retour en sélection après trois ans d'absence. L'Angleterre court derrière un deuxième sacre depuis 1966 et celui acquis sur son sol. Tombée dans le groupe des Diables Rouges en Russie en 2018, elle avait été battue par la Belgique tant en poule (1-0) que dans le match pour la 3e place (2-0) - La sélection Gardiens : Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United), Aaron Ramsdale (Arsenal) Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Arsenal) Milieux : Jude Bellingham (Borussia Dortmund/All), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham) Attaquants : Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), James Maddison (Leicester City), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City), Callum Wilson (Newcastle United) (Belga)