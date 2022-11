Mondial 2022: Robert Lewandowski mènera la sélection de la Pologne

(Belga) Czeslaw Michniewicz, le sélectionneur de la Pologne, a dévoilé jeudi sa sélection de 26 joueurs pour la Coupe du monde de football au Qatar (20 novembre-18 décembre) avec Robert Lewandowski comme leader.

Auteur de 76 buts en 134 caps, Lewandowski sera le pion principal de la sélection polonaise au Qatar aux côtés de l'attaquant Arkadiusz Milik (Juventus), le milieu de terrain Piotr Zielinski (Naples) et le gardien de but Wojciech Szczesny (Juventus). Radoslaw Majecki, le gardien du Cercle de Bruges, figurait dans la préselection mais n'a pas été repris dans les 26. La Pologne a été versée dans le groupe C au Qatar avec le Mexique, l'Arabie saoudite, et l'Argentine. Les Aigles Blancs débuteront leur parcours le 22 novembre contre le Mexique. La sélection: Gardiens: Wojciech Szczesny (Juventus/Ita), Lukasz Skorupski (Bologne/Ita), Bartlomiej Dragowski (Spezia/Ita) Défenseurs: Jan Bednarek (Aston Villa/Ang), Bartosz Bereszynski (Sampdoria/Ita), Matty Cash (Aston Villa/Ang), Kamil Glik (Benevento/Ita), Robert Gumny (Augsbourg/All), Artur Jedrzejczyk (Legia Varsovie/Pol), Jakub Kiwior (Spezia/Ita), Mateusz Wieteska (Clermont/Fra), Nicola Zalewski (AS Rome/Ita) Milieux: Krystian Bielik (Birmingham City/Ang), Przemys?aw Frankowski (RC Lens/Fra), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin/Pol), Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg/All), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab/Sau), Michal Skoras (Lech Poznan/Pol), Damian Szymanski (AEK Athènes/Grè), Sebastian Szymanski (Feyenoord/P-B), Piotr Zielinski (Naples/Ita), Szymon Zurkowski (Fiorentina/Ita) Attaquants: Robert Lewandowski (Barcelone/Esp), Arkadiusz Milik (Juventus/Ita), Krzysztof Piatek (Salernitana/Ita), Karol Wwiderski (Charlotte FC/USA) (Belga)