"C'est un de mes rêves qui se réalise": Très ému, Arthur Theate ne cache pas sa fierté de disputer la Coupe du Monde (vidéo)

Arthur Theate sera à la Coupe du Monde. Si sa présence faisait peu de doute dans l'esprit de nombreux supporters et spécialistes, le défenseur de Rennes, âgé de 22 ans seulement et titulaire régulier à Rennes, restait prudent.

Ce midi, il était avec ses coéquipiers en club quand il a appris sa sélection. "C'est un moment magnifique. Je n'étais pas avec la famille, mais c'est important de le partager avec mes coéquipiers, parce que c'est un travail d'équipe, c'est aussi grâce à eux qu'on peut être appelé pour la Coupe du Monde. C'est l'un des plus beaux moments pour un joueur de savoir qu'on est appelé pour aller jouer une Coupe du Monde", nous raconte le jeune homme, encore en pleine euphorie.

C'est vrai qu'une vidéo publiée par le Stade Rennais le montrait très fier et heureux d'être repris, comme son ami et coéquipier, Jérémy Doku. "Sur la vidéo, je suis limite plus content pour la sélection de Jérémy que pour la mienne", rigole-t-il. "C'est un des rêves qui deviennent réalité. Le but c'est de jouer et de pouvoir aller le plus loin possible avec mon pays. C'est un de mes rêves qui se réalise", nous confie-t-il ensuite. "C'est particulier. Il y a beaucoup de travail, de sacrifice que la plupart des gens ne voient pas, au niveau de la famille, du temps, des absences. Voir son nom dans des listes comme celle-ci, ça fait bizarre, mais il y a beaucoup de travail derrière tout ça".

Encore à Ostende il y a deux ans, Arthur Theate est désormais un Diable Rouge. Une percée fulgurante et un nouveau rôle, synonyme aussi de responsabilités. "Tout a été très rapide pour moi. Il y a beaucoup de fierté de pouvoir m'envoler pour le Qatar", confirme-t-il, avant d'être prudent sur les ambitions belges. "C'est une Coupe du Monde, ce sont des compéttitions très difficiles à jouer. On se doit d'être à la hauteur, et on doit aller le plus loin possible. Chaque match va être différent et compliqué. Mais je ne peux pas me prononcer, le plus important c'est de rendre le pays le plus fier possible et de donner le maximum. On va tout donner pour aller le plus loin possible", analyse-t-il sobrement.