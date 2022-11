Coupe de Belgique - Genk-Anderlecht et Antwerp-Standard à l'affiche des huitièmes de finale

(Belga) Genk-Anderlecht et Antwerp-Standard seront les affiches des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique de football après le tirage au sort effectué jeudi après le dernier seizième de finale entre le Lierse et Anderlecht.

Leader du championnat, Genk a éliminé Westerlo mercredi en 16es de finale mercredi sur le score de 0-1 tandis qu'Anderlecht a dû attendre une folle séance de tirs au but pour venir à bout du Lierse. À l'instar d'Anderlecht, l'Antwerp a également dû attendre les tirs au but pour éliminer Beveren tandis que le Standard s'est défait de Dender. Seul pensionnaire de Challenger Pro League encore en lice, Deinze recevra lui Zulte Waregem pour un derby flandrien. La Gantoise, tenante du titre, recevra le Cercle de Bruges. Seraing, de son côté, se rendra à Malines, l'Union Saint-Gilloise accueillera Ostende, le Club de Bruges affrontera Saint-Trond et Courtrai ira à Oud-Heverlee Louvain. Les huitièmes de finale se joueront les 20, 21 et 22 décembre Le tableau des huitièmes de finale: Antwerp - Standard Malines - Seraing Club de Bruges - Saint-Trond Union Saint-Gilloise - Ostende Genk - Anderlecht Oud-Heverlee Louvain - Courtrai Deinze - Zulte Waregem La Gantoise - Cercle de Bruges (Belga)