Mondial 2022 - L'Uruguay avec les vétérans Luis Suarez et Edinson Cavani en tête d'affiche

(Belga) Les vétérans de l'Uruguay, Luis Suarez et Edinson Cavani, meilleurs buteurs de la sélection qui disputeront leur quatrième Mondial, guideront les jeunes pousses prometteuses, Federico Valverde et Darwin Nunez, appelés jeudi par Diego Alonso à disputer la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Outre Suarez, 35 ans, meilleur buteur de la Celeste avec 68 buts, Cavani, 35 ans, deuxième avec 58 buts, les défenseurs Diego Godin (36 ans) et Martin Caceres (35 ans) et le gardien Fernando Muslera (36 ans) disputeront également leur quatrième Coupe du Monde depuis celle en 2010 en Afrique du Sud où l'Uruguay avait terminé quatrième. Aux côtés de ces joueurs expérimentés, de jeunes talents ne demandent qu'à éclore sur le plan international : l'attaquant de Liverpool Darwin Nuñez et les milieux de terrain Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham) et Facundo Pellistri (Manchester United). L'Uruguay est placé dans le groupe H avec la Corée du Sud, le Portugal et le Ghana. La Celeste débutera son parcours le 24 novembre contre la Corée du Sud. La sélection Gardiens : Sergio Rochet (Nacional/Uru), Fernando Muslera (Galatasaray/Tur), Sebastian Sosa (Independiente/Arg) Défenseurs : José Luis Rodriguez (Nacional/Uru), Guillermo Varela (Flamengo/Bré), Ronald Araujo (FC Barcelone/Esp), José María Giménez (Atlético de Madrid/Esp), Sebastian Coates (Sporting Lisbonne/Por), Diego Godin (Vélez Sarsfield/Arg), Martin Caceres (Los Angeles Galaxy/USA), Matias Viña (AS Rome/Ita), Mathias Olivera (Naples/Ita) Milieux: Matias Vecino (Lazio Rome/Ita), Rodrigo Bentancur (Tottenham/Ang), Federico Valverde (Real Madrid/Esp), Lucas Torreira (Galatasaray/Tur), Manuel Ugarte (Sporting Lisbonne/Por), Facundo Pellistri (Manchester United/Ang), Nicolas De la Cruz (River Plate/Arg), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo/Bré), Agustin Canobbio (Athletico Paranaense/Bré), Facundo Torres (Orlando City/USA) Attaquants : Darwin Nunez (Liverpool/Ang), Luis Suarez (Nacional/Uru), Edinson Cavani (Valence/Esp), Maximiliano Gomez (Trabzonspor/Tur). (Belga)