Thierry Neuville: "La journée a été mouvementée mais nous nous en sommes bien sortis"

Thierry Neuville (Hyundai) occupe la 2e place du rallye du Japon, 13e et dernière manche du championnat du monde WRC, au terme de la deuxième journée vendredi. Une deuxième journée écourtée avec l'annulation de l'ES3 et l'ES7.

Dans l'ES2 en début de journée, la course a dû être interrompue après que la voiture de l'Espagnol Dani Sordo ait pris feu. Sordo et son co-pilote ont pu sortir indemne de la voiture avant l'annulation de l'ES3. L'ES7 a elle été annulé après que l'Irlandais Craig Breen (Ford) ait endommagé un rail de sécurité. "Je pense que c'était une journée difficile pour tout le monde", a réagi Neuville. "La journée a été plus courte que prévu. Les routes étaient très exigeantes et nous avons eu beaucoup de travail. La journée a été mouvementée, mais dans l'ensemble, nous nous en sommes bien sortis. La partie la plus difficile était la difficulté du parcours et les conditions qui changent constamment." Pour son retour au calendrier pour la première fois depuis 2010, le rallye du Japon a complètement changé de visage. "C'est difficile mais c'est le cas pour tout le monde. Vous partez de zéro et essayez de vous préparer le mieux possible. Nous savions que le parcours serait sinueux mais il est plus sinueux que nous ne l'attendions. De plus, les routes sont très étroites et l'adhérence change constamment." Vainqueur du rallye de Grèce cette année, le Saint-Vithois espère terminer sa saison 2022 sur une deuxième victoire. "Tout le monde veut gagner le dernier rallye de l'année. Nous n'avons pas eu beaucoup de victoires cette année par rapport aux précédentes. Nous voulons vraiment gagner cette dernière épreuve mais nous ne sommes pas les seuls", a conclu Neuville.