L'Espagne dévoile une sélection de 26 joueurs sans surprise

(Belga) Le sélectionneur de l'Espagne Luis Enrique a dévoilé vendredi les noms des 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde de football au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Enrique n'a pas réservé la moindre surprise dans sa sélection qui contient un bon mélange d'expérience et de jeunesse malgré les absences de Sergio Ramos et Gerard Piqué, qui a annoncé sa retraite la semaine passée. La 'Roja' misera sur ses cadres Cesar Azpilicueta, Jordi Alba, Sergio Busquets et Alvaro Morata pour encadrer les jeunes Pedri, Gavi, Hugo Guillamon, Yérémy Pino ou encore Ansu Fati L'Espagne a été versée dans le groupe E au Qatar avec l'Allemagne, le Japon et le Costa Rica contre qui la 'Roja' débutera son Mondial le 23 novembre. Le groupe E croisera avec celui des Diables Rouges pour les huitièmes de finale. La sélection: Gardiens: Unai Simon (Athletic Bilbao/Esp), Robert Sanchez (Brighton/Ang), David Raya (Brentford/Ang) Défenseurs: Dani Carvajal (Real Madrid/Esp), Cesar Azpilicueta (Chelsea/Ang), Eric Garcia (Barcelone/Esp), Hugo Guillamon (Valence/Esp), Pau Torres (Villarreal/Esp), Aymeric Laporte (Manchester City/Esp), Jordi Alba (Barcelone/Esp), José Gaya (Valence/Esp) Milieux: Sergio Busquets (Barcelone/Esp), Rodri (Manchester City/Ang), Gavi (Barcelone/Esp), Carlos Soler (Paris Saint-Germain/Fra), Marcos Llorente (Atlético de Madrid/Esp), Pedri (Barcelone/Esp), Koke (Atlético de Madrid/Esp) Attaquants: Ferran Torres (Barcleone/Esp), Nico Williams (Athletic Bilbao/Esp), Yérémy Pino (Villarreal/Esp), Alvaro Morata (Atlético de Madrid/Esp), Marco Asensio (Real Madrid/Esp), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain/Fra), Dani Olmo (Leipzig/All), Ansu Fati (Barcelone/Esp). (Belga)