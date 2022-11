La belle histoire continue: Vincent Kompany reçoit une prestigieuse récompense pour récompenser son travail, "c'était un bon mois pour nous"

L'ancien etraîneur d'Anderlecht, Vincent kompany, fait les beaux jours du club de Burnley en D2 anglaise. Les Clarets trônent fièrement en tête du championnat avec 38 points devant Blackburn (36) et Sheffield United (35).

Lors du mois d'octobre, Vincent Kompany et ses troupes peuvent se vanter d'un bien beau bilan : cinq victoires et trois égalités en huit matchs. Durant ces huit rencontre, Burnley a marqué à 15 reprises et encaissé seulement six buts.

Avec ce bilan, le Belge est élu 'coach du mois' de la division.

"Je suis ravi de remporter ce prix devant de grands coachs. C'était un bon mois pour nous, mais le travail intense continue", a déclaré Kompany en prenant soin de remercier toutes les personnes du club.