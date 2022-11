Mondiaux de para tennis de table - Laurens Devos champion du monde pour la 2e fois

(Belga) Laurens Devos est devenu champion du monde de para tennis de table pour la deuxième fois de sa carrière vendredi à Grenade en Andalousie, Espagne.

En classe 9, le pongiste belge, 22 ans, a battu en finale le Britannique Joshua Stacey 3 sets à 1 (11-6, 11-1, 12-14 et 11-6). Laurens Devos complète ainsi encore son palmarès, lui qui est double champion paralympique en classe 9, à Rio en 2016 et Tokyo 2020. Il a été champion du monde une première fois en 2018. Il pratique aussi chez les valides où il est 303e mondial. Un autre pongiste belge, Florian Van Acker avait décroché une médaille de bronze, en classe 11, lors de ces Mondiaux à Grenade. Florian Van Acker, 25 ans, est champion olympique en classe 11 à Rio 2016 et en bronze à Tokyo 2020. Il a été champion du monde en 2018 et en bronze déjà aux Mondiaux de 2024. Laurens Devos et Ben Ashok Despineux avaient décroché le bronze aussi dans l'épreuve du double (MD18) battus en demi-finales par l'Ukraine 3 sets à 2 lundi. (Belga)