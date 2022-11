Billie Jean King Cup - Les Tchèques rejoignent les Suissesses en demi-finales aux dépens des Américaines

(Belga) La République tchèque a créé la surprise vendredi à Glasgow en battant les États-Unis et a rejoiont la Suisse en demi-finales de la Billie Jean King Cup de tenni.

Favorites sur papier, les Américaines, après une victoire 2-1 contre la Pologne, ont perdu les deux simples, et donc le match, contre les Tchèques. Privé de ses trois joueuses les mieux classées, Petra Kvitova (WTA 16), Barbora Krejcikova (WTA 21) et Marie Bouzkova (WTA 26), le capitaine tchèque Petr Pala a décidé fait jouer vendredi Marketa Vondrousova (WTA 99) et Katerina Siniakova (WTA 47), laissant Karolina Pliskova (WTA 32), battue la veille, au repos. Vondrousova a battu Danielle Collins (WTA 14), finaliste de l'Open d'Australie, 6-3, 6-3 et Siniakova a qualifié son équipe en dominant Coco Gauff, 7e mondiale, finaliste à Roland-Garros, 7-6 (7/1), 6-1. La République tchèque et les États-Unis ayant battu la Pologne sur le même score (2-1), le vainqueur de leur match est qualifié pour le dernier carré et le double n'a aucun enjeu, les Tchèques étant certaines de terminer premières du groupe D. En demi-finales, la République tchèque affrontera la Suisse, finaliste l'an dernier, qui a terminé première du groupe A en battant le Canada (2-1). Viktorija Golubic (WTA 77), préférée au dernier moment par le capitaine suisse Heinz Günthardt à Jil Teichmann (WTA 35) qui avait passé plus de quatre heures sur le court la veille, a créé la surprise en renversant Bianca Andreescu (WTA 45e), lauréate de l'US Open 2019, 2-6, 6-3, 6-4. Belinda Bencic, 12e mondiale, a disposé de Leylah Fernandez (WTA 40) 6-0, 7-5. Le double, sans enjeu puisque la Suisse et le Canada avaient tous deux battu l'Italie 3-0, a été remporté par Gabriela Dabrowski et Leylah Fernandez face à Jil Teichmann et Simona Waltert, 6-2, 6-1. (Belga)