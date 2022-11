La simulation de l'année ? Bruno Fernandes tente de gagner un coup franc et se ridiculise (vidéo)

Depuis l'installation de l'arbitrage vidéo dans les stades européens, il devient de plus en plus compliqué pour les petits malins d'essayer de gratter un coup franc grâce à un joli plongeon de piscine. Et pourtant, certains tentent encore.

Hier, alors que Manchester s'est imposé 4-2 en League Cup face à Aston Villa, Bruno Fernandes, qui n'en est pas à son coup d'essai, a tenté de gagner un coup franc de la manière la plus ridicule qui soit.

Alors qu'un coup de pied arrêté est tiré depuis un côté, le joueur portugais fonce dans un joueur d'Aston Villa et fait semblant d'être retenu, voire gêné par le défenseur. Sur la vidéo de l'action, on peut voir très clairement que Fernandes tombe littéralement avant d'avoir un contact physique avec le joueur de Villa, ce qui rend la scène encore un peu plus gênante...

Allez Bruno, tu es bien meilleur ballon au pied.