"Ce qu'il a fait n'est pas acceptable": une légende de Manchester United recadre sèchement Cristiano Ronaldo

Bien qu'amis et partenaires de 2004 à 2009, Wayne Rooney n'a pas manqué l'occasion d'expliquer sa façon de penser à propos de l'attitude de Cristiano Ronaldo depuis le début de la saison.

Annoncé en partance durant tout le mercato d'été, Ronaldo est finalement resté à Manchester et ce même si le club anglais ne dispute pas la Ligue des Champions, la compétition préférée du Portugais. Depuis, l'attitude de Ronaldo fait souvent parler d'elle, comme lorsqu'il refuse de monter au jeu lors d'un match de championnat. Erik Ten Hag, le coach mancunien, l'avait alors envoyé s'entraîner en équipe réserve.

"Il deviendra indésirable"

Toujours en difficulté en championnat où United balance entre le bon et le moins bon, la question se pose de savoir si l'équipe ne serait pas meilleure avec la star portugaise sur le terrain, lui qui est habitué au banc en ce début de saison. Pour Wayne Rooney, c'est non.

"Ronaldo et Messi sont sans doute les meilleurs joueurs de tous les temps, mais je pense que ce que Ronaldo a fait depuis le début de la saison n’est pas acceptable pour Manchester United", explique-t-il. "Manchester United est en reconstruction et n’a pas besoin de ça. Ronaldo doit juste baisser la tête, travailler, et être prêt à jouer quand l’entraîneur aura besoin de lui. S'il fait ça, il sera un atout. S’il ne le fait pas, il deviendra une distraction indésirable".

S'il aura l'occasion de faire un break avec son club en allant disputer la coupe du Monde au Qatar, Cristiano devra prouver qu'il peut retrouver son niveau dès janvier 2023.