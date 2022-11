Match plus court, but en or et sortie de joueurs toutes les 3 minutes: Gérard Piqué dévoile ses idées folles pour le futur du football

À peine retraité, Gerard Piqué, homme d'affaires aux multiples fonctions, aimerait révolutionner le football et ses règles.

Au micro du streamer espagnol Ibai Llanos, le Catalan a dévoilé plusieurs de ses idées pour rendre le football plus attractif, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le désormais ex-défenseur de Barcelone s'est montré assez créatif...

Premièrement, 90 minutes de match est un temps trop long pour Piqué. "90 minutes, ça me paraît long. Les gens vont vous dire que non, que le temps de jeu effectif ne l'est pas. Cherchons donc des règles plus divertissantes. Je ne sais pas ce qu'ils sont, je ne me suis pas arrêté pour y réfléchir, mais je pense que le produit lui-même est dépassé". Si cette idée peut paraître assez raisonnable, les suivantes sont un peu plus loufoques.

Les tirs au but, ce serait fini

D'abord, Gerard Piqué ne semble pas trop apprécié les tirs au but pour départager deux équipes après les prolongations, règle qu'il trouve assez injuste. "Décider d'une finale de Coupe du monde aux tirs au but, c'est être un vrai salaud, car le meilleur ne gagne pas, n'importe qui peut gagner". Et pour compenser cette règle, Piqué propose de revisiter la règle morte du but en or.

"?Onze contre onze et vous avez une prolongation, et toutes les trois minutes, un joueur de chaque équipe sort du terrain jusqu'à ce que vous ayez un but, qui est le but en or. Mbappé contre Haaland. Imaginez City contre le PSG et ils sortent des joueurs, ils se retrouvent sur un terrain à jouer un contre un, plus les gardiens, jusqu'à ce que l'un d'eux marque un but".

Critiqué depuis sa nouvelle formule de la Coupe Davis en tennis, Gerard Piqué ne s'attirera sûrement pas que des fans avec ces nouvelles idées, plutôt particulières...