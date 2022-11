WRC - Rallye du Japon - Thierry Neuville en tête avant l'ultime journée: "ce serait bien de finir avec un succès"

(Belga) Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20) espèrent bien poursuivre sur leur lancée dimanche et remporter un second succès cette saison en WRC. Il reste cinq spéciales pour assouvir cet objectif, mais l'écart est mince. Si Thierry Neuville a pris la tête du Rallye du Japon, 13e et dernière étape du championnat du monde WRC samedi, il ne devance le Gallois Elfyn Evans (Toyota), 2e, que de quatre secondes. Son coéquipier chez Hyundai, l'Estonien Ött Tanak est lui 3e, un peu plus loin, à 39.9 secondes.

"Le plan ce matin était de rester au contact avec Elfyn Evans et de laisser derrière nous Kalle Rovanperä (finalement 5e à l'issue la journée de samedi, ndlr), jusqu'à ce que Kalle soit victime d'une crevaison et soit éliminé de la course à la victoire. Je devais alors juste me concentrer sur Elfyn. Il a très bien roulé en matinée alors que nous étions nous plutôt à occuper à trouver la bonne balance avec la voiture. Ce fut meilleur l'après-midi et on a en plus effectué les bons choix de pneus". Il reste cinq spéciales au programme dimanche et les conditions météos risquent d'évoluer avec peut-être l'apparition de la pluie. "Ce sera plus difficile alors", a repris Thierry Neuville, "mais s'il pleut, cela rendra la course encore plus passionnante. Entamer une saison avec une victoire, c'est toujours bien, mais c'est aussi très bien de clôturer une saison par un succès", a ajouté le pilote germanophone, 34 ans, vainqueur en Grèce et qui vise un deuxième succès cette année, la première de l'ère hybride en WRC. Sa victoire à l'Acropole le 11 septembre était sa première depuis son succès en Catalogne un an plus tôt. Il vise dimanche au Japon une 17e victoire en WRC.