"On sait qu'on peut la gagner": Lionel Messi affiche les ambitions de l'Argentine et évoque la pression qui pèse sur ses épaules

Finaliste en 2014, Lionel Messi n'est pas passé très loin de "terminer le football" et de finir sa carrière avec le plus grand palmarès de l'histoire. Seulement, un certain Mario Gotze s'était dressé sur sa route il y a 8 ans.

Pour sa dernière Coupe du Monde, le septuple Ballon d'Or compte bien tout donner pour remporter le seul trophée qu'il manque à son palmarès, et il y croit. Interrogé par "Olé", le petit argentin affiche ses ambitions. "On sait que nous pouvons gagner, mais pas que nous allons gagner avec certitude comme le pensent tous les Argentins. Il se passe toujours des choses dans la Coupe du monde que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne suis pas du genre à faire des promesses, c'est Dieu qui est celui qui décide de ce qui doit arriver", explique-t-il.

"Mon fils me met la pression"

S'il a tout l'espoir d'un pays sur le dos, c'est pourtant la pression familiale qui semble toucher encore davantage Lionel Messi. "Il y a une grande anxiété dans la famille, comme dans tout le pays. Ma femme m'en parle souvent et mon fils regarde des matchs de l'équipe, regarde le calendrier : il me met une pression terrible".

Pour arriver à ses fins, l'Argentine devra tout d'abord sortir d'un groupe composé également de l'Arabie Saoudite, du Mexique et de la Pologne, avant un huitième de finale éventuel contre... la France.

Elle disputera son premier match le 22 novembre, face aux Saoudiens.