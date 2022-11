F1 - GP du Brésil - George Russell remporte la course sprint et partira en pole position du Grand Prix

(Belga) George Russell (Mercedes) partira en pole position du Grand Prix du Brésil de Formule 1, 21e et avant-dernière manche du championnat du monde, après sa victoire dans la course sprint samedi sur le circuit d'Interlagos. Le Britannique a devancé l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et son équipier et compatriote Lewis Hamilton.

Parti en pole position, le Danois Kevin Magnussen (Haas) a dû laisser la tête de la course au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), déjà assuré de son deuxième titre de champion du monde, au 3e tour. Installé en tête, Verstappen a cependant été mis sous pression par George Russell. Après une première tentative au 14e tour, le Britannique est finalement passé en tête au 15e tour. Russell a ensuite géré son avance tandis que Verstappen s'est fait dépasser coup sur coup par Sainz et Hamilton qui ont complété le podium devant le Néerlandais qui termine 4e devant son équipier mexicain Sergio Perez. Carlos Sainz ayant occupé d'une pénalité de cinq places pour un nombre de changements de moteur à combustion au-dessus de la limite autorisée, les deux Mercedes de Russell et Hamilton partiront donc en première ligne sur la grille de départ du Grand Prix qui débutera à 19h00 heure belge. Russell empoche aussi 8 points supplémentaires au classement du championnat contre 7 pour Sainz et 6 pour Hamilton. (Belga)