Lotto Volley League - Menin accroche sa première victoire, Gand et Maaseik confirment

(Belga) La cinquième journée de Lotto Volley League, le championnat de Belgique de volleyball, a permis à Menin de décrocher son premier succès. Gand et Maaseik l'ont également emporté.

Le duel entre Achel et Menin était important à plus d'un titre pour les deux formations. Et pour cause, jusqu'à ce samedi, elles pointaient en fond de tableau avec 0 point au compteur. Mais Menin, vice-champion de Belgique, reprend du poil de la bête ces dernières semaines et l'a confirmé en prenant, assez aisément, la main lors des trois sets pour accrocher sa première victoire de la saison (16-25, 14-25, 22-25). En parallèle, Gand poursuit sa très bonne entame de championnat. Quelques jours après avoir découvert l'Europe, les Gantois ont dominé Alost sans trembler. Plus solide dans le premier set (20-25), Gand était surpris par des Alostois plus roublards (26-24). Mais c'est bien l'unique manche où les locaux allaient avoir voix au chapitre, les Gantois accélérant leur jeu pour remporter les deux derniers sets (19-25 et 20-25) et trois nouveaux points. Avec treize points sur quinze, les Flandriens sont à créditer d'un excellent début de compétition. Le thriller de la soirée se disputait du côté de Maaseik où Waremme a chèrement vendu sa peau. Après avoir pris le contrôle de la première manche (23-25), les Liégeois souffraient face au jeu plus consistant de l'équipe limborgeoise. Les sets 2 et 3 étaient, ainsi, à sens unique: 25-13 et 25-16. Maaseik semblait alors se diriger vers une victoire en quatre sets mais Waremme élevait son niveau et serrait son jeu pour l'emporter 23-25 et envoyer les deux équipes au cinquième set. Une dernière manche dominée de la tête et des épaules par Maaseik qui accroche deux nouveaux points (15-9). Ce dimanche, Guibertin accueille Louvain pour la dernière rencontre de la cinquième journée. (Belga)