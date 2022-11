ATP Next Gen Finals - Brandon Nakashima s'impose en finale contre Jiri Lehecka

(Belga) Brandon Nakashima a remporté la finale de l'édition 2022 des Next Gen ATP Finals samedi à Milan en Italie.

Nakashima, 21 ans et 49 mondial, s'est imposé en trois sets 4-3 (5), 4-3 (6), 4-2 en 1 heure et 23 minutes face au Tchèque Jiri Lehecka, 21 ans et 74e mondial. Les deux joueurs s'étaient déjà affrontés en phase de poule avec déjà une victoire en trois sets de Nakashima. Le Masters Next Gen est un tournoi expérimental qui rassemble les huit meilleurs joueurs de 21 ans ou moins de la saison. Il a été remporté l'an dernier par l'Espagnol Carlos Alcaraz, 19 ans, le nouveau numéro 1 mondial, mais qui doit composer avec une blessure pour le moment. (Belga)