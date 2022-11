L1: Rennes renoue avec la victoire et passera la trêve sur le podium

Rennes s'est imposé difficilement 2-1 face à Toulouse, poussant à 17 matches sa série d'invincibilité et s'assurant de passer la trêve du Mondial sur le podium, samedi lors de la 15e journée de Ligue 1.

Grâce à Benjamin Bourigeaud (25e) et Arnaud Kalimuendo (58e) et malgré un but de Thijs Dallinga (55e), les hommes de Bruno Genesio renouent avec la victoire après deux matches nuls et restent troisièmes avec 31 points, un record pour le club à ce stade de la compétition.

Surtout, ils ont désormais quatre points d'avance sur leur trio de poursuivants (Marseille, Monaco et Lorient), qui doivent jouer dimanche.

Après s'être inclinés 3-0 à Lens puis 2-0 contre Monaco les semaines passées, les Toulousains (12e, 16 pts) ont tout tenté pour décrocher au moins un point, réussissant à chiper la possession aux Rennais mais sans se procurer suffisamment d'occasions réelles.

Malmenés par les velléités des Toulousains, les Rennais ont d'abord peiné à s'approcher du but de Maxime Dupé.

Les attaques rapides ont apporté les solutions notamment sur une très belle action collective, initiée à la récupération par Bourigeaud, qui a ensuite sprinté sur toute la diagonale du terrain pour se retrouver seul au second poteau sur un centre de Lovro Majer (1-0, 25e).

Libérés, les Rennais ont accéléré mais ont buté sur Dupé, qui a repoussé des frappes de Martin Terrier (27e), Amine Gouiri (35e), Majer (52e) ou encore Adrien Truffert (63e).

- Inquiétude pour le marocain Aboukhlal -

En face, Toulouse, dangereux, a montré trop d'hésitations et de déchet à l'avant, à l'image d'une tête manquée de Dallinga seul face au but (37e).

L'attaquant néerlandais n'a pas manqué sa deuxième chance, quand la balle est revenue dans la surface après un corner trop rapidement dégagé. Oublié par la défense, il a égalisé d'une frappe croisée (1-1, 55e).

Mais les Rennais ont contre attaqué et après une frappe d'Hamari Traoré juste au-dessus du but (57e), ils ont repris l'avantage. Joliment décalé par Majer, Terrier a vu sa frappe repoussée par Dupé dans les pieds de Kalimuendo (2-1, 58e).

Après le nul 1-1 décevant contre Larnaca en Ligue Europa et celui miraculeux sur le même score à Lille en championnat, les Rouge et Noir terminent leur début de saison en beauté, avant d'envoyer près d'une dizaine de joueurs au Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre).

En vue de la compétition, une trêve a été décidée, repoussant la 16e journée de Ligue 1 au 28 décembre, où les Bretons affronteront Reims.

L'attaquant toulousain Zakaria Aboukhlal, sélectionné avec le Maroc, espère bien aller au Qatar, mais il est sorti à la pause, touché à une cuisse.

"C'est un peu tôt" pour savoir si sa participation au Mondial est compromise, a commenté l'entraîneur touousain Philippe Montanier. "C'est un problème musculaire à la cuisse. Il faut attendre l'IRM (image par résonance magnétique) pour évaluer le grade de la lésion musculaire. On espère que ce sera un petit grade 1, pas grand-chose".