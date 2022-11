WRC - Rallye du Japon - Thierry Neuville heureux de terminer une "année difficile" par un succès

(Belga) Thierry Neuville était plus que souriant à l'arrivée, sous la pluie, du Rallye du Japon, 13e et dernière épreuve du championnat du monde WRC. Le pilote Hyundai décroche dimanche la 2e victoire de sa saison après son succès en Grèce en septembre au Rallye de l'Acropole. C'est son 17e trophée (et 55e podium) dans un Rallye WRC depuis le début de sa carrière.

"C'est fantastique pour être honnête. Ce ne fut pas un week-end facile, ce ne fut pas une année facile, mais finir avec une victoire c'est super", a confié Thierry Neuville, 34 ans, au micro des organisateurs. "Nous avons été performants tout le week-end avec un bon rythme, sans faire d'erreurs, c'est magnifique de terminer une saison de cette façon-là. Il reste encore beaucoup de travail, c'est certain, on doit prendre le temps de bien se préparer pour la saison prochaine pour éviter les erreurs que nous avons commises cette année. Merci à toute notre équipe météo qui a fait un boulot incroyable ce week-end et merci à toute l'équipe", a conclu Thierry Neuville. Le pilote germanophone termine 3e sur le podium au classement final du championnat du monde. C'est la 7e fois de sa carrière, depuis son premier rallye en 2009, que le pilote de Saint-Vith finit dans le top 3, mais sans encore avoir été sacré champion du monde. Thierry Neuville a terminé 5 fois vice-champion du monde et c'est la seconde fois qu'il termine 3e.