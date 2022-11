"Je suis écœuré": l'énorme coup de gueule de Mehdi Bayat après les incidents contre Malines

Mehdi Bayat, le président de Charleroi, était remonté à l'issue de la rencontre contre Malines et a souligné l'action préméditée "d'une partie des supporters" au micro d'Eleven samedi soir.

"Ils sont venus dire avant le match à la direction et au staff ce qu'ils allaient faire ce soir (samedi soir). Il n'y a pas de mots contre ça. Ce n'est pas ça supporter son équipe. Ils chantent "c'est nous Charleroi", mais ce n'est pas ça Charleroi. (...) Je ne sais plus quoi dire. Je suis écoeuré de ce que j'ai vu."

"Il y a une dérive qui est en train de se passer dans le football. On est en train de donner le football à des personnes qui ne méritent pas d'avoir le football en main. Ce qu'on vient de voir, ça va se répéter ailleurs", fulmine-t-il.

Changer le règlement

"On a donné le pouvoir aux supporters. Il faut revoir le règlement. J'ai été trouver l'arbitre et je lui ai dit "pourquoi arrêter le match alors qu'on a mis le supporter dehors tout de suite ?" Il m'a dit : "c'est le règlement Mr Bayat". Donc je vais appeler la ville de Charleroi et le commissaire de police. On nous dit que les supporters ne peuvent pas rentrer avec des cagoules et ils le font donc on ne peut pas les identifier, on ne peut pas les interdire de stade. On ne peut rien faire en réalité. On est otage et tout un stade est otage de ce qu'on vient de voir ce soir. Maintenant, il faut dire les choses et il faut agir", assène le président.

Un appel entendu par la Pro League puisque Lorin Parys, le président du football professionnel belge, a convoqué une réunion d'urgence.

Malines compatit

"C'est un scénario que je n'avais encore jamais vécu. Je pense que c'est très dommage pour les joueurs de Charleroi", a commenté Steven Defour, l'entraineur malinois, cité par son club samedi soir. "Les règles sont claires, bien sûr. Je ne suis pas triste d'avoir obtenu trois points."