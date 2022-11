Munster vainqueur surprise en WRC2: "nous avons pris des risques et avons eu de la chance"

(Belga) Grégoire Munster et Louis Louka (Hyundai) ont décroché dimanche au Rallye du Japon, dernier rendez-vous de la saison WRC, leur plus belle victoire en carrière en s'adjugeant le classement général en WRC 2.

Le duo a parié sur un choix de pneus gagnants alors que la pluie était annoncée dimanche et qui est effectivement tombée en cours de journée. "J'étais tellement en confiance que j'ai attaqué à fond. Nous roulions non pas à 100 mais à 101 %. Nous avons pris des risques et avons eu de la chance plus d'une fois. Quand j'ai passé la ligne d'arrivée de l'avant-dernier spéciale, le journaliste du WRC m'a dit que nous étions en tête en WRC2. J'avais beaucoup de mal à le croire. Dans la dernière spéciale, nous avons roulé à 90 % pour s'assurer d'arriver au bout.". Grégoire Munster était aux anges. "Enfant, vous rêvez de monter un jour dans une voiture de rallye. Et puis viens ce jour, où de façon tout à fait inattendue, vous gagnez en WRC 2 lors du dernier rendez-vous du championnat de l'année en battant Suninen et le champion du monde Lindholm (les cadors finlandais de la catégorie, ndlr). Nous avons fait le bon choix de pneus et cela a bien fonctionné. Je suis incroyablement satisfait. Je ne trouve pas d'autres mots. Je n'aurais pas pu faire ça sans mon copilote. C'est notre rallye le plus difficile ensemble. Mais nous avons fait un travail fantastique." (Belga)