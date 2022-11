La Grèce récupère des joueurs d'Euroligue pour venir en Belgique, mais pas Papagiannis

(Belga) La Belgique affronte la Grèce lundi dans la salle de Mons-Hainaut en qualifications (2e tour) pour la Coupe du monde de basket (messieurs). Si, à l'instar des Belgian Cats, les Belgian Lions veulent voir une phase finale pour la première fois de leur histoire, la victoire est pour ainsi dire impérative contre des Grecs, dominés par la Lettonie (60-80) vendredi.

Reste que la formation grecque sera quelque peu renforcée pour son déplacement en Belgique. Libérés par leur club d'Euroligue, Kostas Papanikolaou et Giannoulis Larentzakis (Olympiakos), Lefteris Bochoridis et Panagiotis Kalaitzakis (Panathinaikos) ainsi que Dimitris Agravanis (Peristeri) ont en effet rejoint le noyau de Dimitris Itoudis qu'ont quitté Haris Yiannopoulos, Vassilis Mouratos et Omiros Netzipoglou. Giorgos Papagiannis n'a par contre pas été libéré par le Panathinaikos. En cas de victoire, la Grèce sera qualifiée si la Serbie s'impose dans le même temps contre la Turquie. Dominée en Turquie (86-52), la Belgique doit une revanche à ses supporters et montrer un autre visage qu'à Istanbul vendredi. Dario Gjergja pourra compter sur le retour de Retin Obasohan (ASVEL) pour épauler Ismaël Bako (Bologne), l'un des seuls à son niveau contre les Turcs. La Grèce avait pris la 5e place de l'Euro avec Giannis Antetokounmpo, retenu en NBA. (Belga)