"Boycott Qatar": des milliers de fans allemands envoie un message très fort une semaine avant la Coupe du monde (photos)

Le Hertha Berlin du Diable Rouge Dodi Lukebakio a parfaitement terminé la première partie de la saison en remportant 2-0 contre Cologne son dernier match avant la trêve internationale pour la Coupe du monde.

Justement, le tournoi mondial commence dimanche prochain et les supporters du Hertha avaient un message à faire passer. Ils ont déployé deux énormes banderoles (une en hauteur et l'autre au niveau du terrain) sur lesquelles on pouvait lire "Boycott Qatar"et "aucun fan du Hertha ne devrait regarder la Coupe du monde au Qatar". Des milliers de supporters arboraient une écharpe blanche qui porte le même message.

Très critiqué, le Mondial 2022 débutera le dimanche 20 novembre prochain avec peut-être moins de spectateurs qu'espérés au vu des très nombreux appels au boycott.