Championnats de Belgique en petit bassin - Roos Vanotterdijk s'offre cinq titres et manque de peu le record du 100 m 4 nages

(Belga) La seconde journée des championnats de Belgique de natation en petit bassin (25 mètres), dimanche à Louvain, n'a pas permis d'assister à un minimum pour les Mondiaux de Melbourne (13-18 décembre), ni de voir tomber un record national. Roos Vanotterdijk (DMB) a ajouté trois titres dimanche à sa collection : ceux du 100 m dos (58.77), à 62/100e du record national de Kimberly Buys (58.15) établi il y a dix ans, du 50 m papillon (26.15) et du 100 m 4 nages. Dans cette ultime épreuve, elle a échoué, en 59.43, à 9/100e de sa marque nationale établie le 21 octobre à Berlin (59.34). Samedi, la Limbourgeoise de 17 ans était déjà montée sur la plus haute des podiums du 200 m libre et du 100 m papillon.

Les autres titres féminins dominicaux sont revenus à Zinke Delcommune (Kazs) sur 100 m libre (55.41) et 200 m brasse (2:28.27), Florine Gaspard (CNB) sur 50 m brasse (30.14), assez loin de son record national de l'an dernier à Kazan (29.70), Sarah Dumont (NOC) sur 400 m 4 nages (4:42.29) et 200 m papillon (2:13.02), et Camille Henveaux (LgN) le 400 m libre (4:09.80) Lucas Henveaux (LgN) a remporté le titre masculin du 200 m libre (1:46.04). Charles Grondel (Trust) a été couronné sur 100 m brasse (1:00.42), Jesse De Smedt (Brabo) sur 100 m papillon (54.91), Jens Berges (HZA) sur 50 m dos (25.31), Xander Hebb (Rosc) sur 200 m 4 nages (2:03.63), Lucas Gervais (Cnba) sur 50 m libre (22.61), Lander Hendrickx (Laqua) sur 200 m dos (1:57.78) et Bas Claerhout (ZTB) sur 1500 m (16:03.30). (Belga)