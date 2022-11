George Russell remporte son premier Grand Prix: première victoire Mercedes qui signe un doublé

George Russell (Mercedes) a remporté le Grand Prix du Brésil de Formule 1, 21e et avant-dernière manche du championnat du monde 2022, dimanche sur le circuit d'Interlagos. Le Britannique a ainsi gagné le premier Grand Prix de sa carrière, offrant par la même occasion un premier succès cette saison à Mercedes.

Russell, 24 ans, s'est imposé devant son équipier et compatriote Lewis Hamilton et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari).

La voiture de sécurité a dû sortir dès le premier tour après un accrochage entre l'Australien Daniel Ricciardo (McLaren) et le Danois Kevin Magnussen (Haas), tous les deux contraints à l'abandon.

Dès la sortie de la voiture de sécurité au 7e tour, Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) se sont accrochés et le Néerlandais a dû rentrer au stand et a reculé à l'avant-dernière place devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), victime d'un accrochage avec le Britannique Lando Norris (McLaren). Le double champion en titre a terminé sixième.

Parti en pole position, George Russell a géré tranquillement son avance jusqu'à une nouvelle apparition de la voiture de sécurité au 55e tour pour évacuer la monoplace de Lando Norris qui a connu une perte de puissance du moteur.

La course a été relancée au 60e tour mais Russell a conservé sa première place devant Hamilton et Sainz. Charles Leclerc et l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine) complètent le top 5.

Au classement du championnat du monde, Verstappen, déjà assuré de son deuxième titre de champion du monde, est en tête avec 429 points. Derrière, Verstappen, le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) et Charles Leclerc comptent tous les deux 290 points.

Perez et Leclerc se joueront la 2e place du championnat lors du dernier Grand Prix de la saison le dimanche 20 novembre à Abou Dhabi.