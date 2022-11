Challenger Pro League - Le RWDM corrige Lommel 5-0 et reste au contact de Beveren au sommet

(Belga) En s'imposant 5-0 dimanche face à Lommel, le RWDM est toujours co-leader de la Challenger Pro League après la 13e journée. Les Molenbeekois comptent 27 points, tout comme Beveren, facile vainqueur 1-5 plus tôt du Lierse. Samedi prochain, le 19 novembre, cela va être chaud au Freethiel où les Waeslandiens accueilleront les Bruxellois.

Privé de son gardien titulaire, Jari De Busser, blessé jusqu'à la trêve hivernale, Lommel a rapidement concédé un premier but signé Mickael Biron (8e). Grâce à cette ouverture du score, le RWDM a d'autant plus facilement géré la situation que Lommel ne se montrait légèrement dangereux que sur les phases arrêtées. Par contre, l'attaquant martiniquais a hérité d'une grosse occasion de signer un doublé lorsqu'il s'est retrouvé seul face à Nikola Ivezic, le gardien de Lommel (26e).Le Monténégrin arrivé du FK Podorica a toutefois été surpris par une balle dans le petit filet signée Luis Oyama (36e, 2-0). À la reprise, le RWDM a empêché Lommel de sortir de sa zone notamment via Biron, qui a posé de gros problèmes à la défense limbourgeoise grâce à sa pointe de vitesse. Les Molenbeekois ont fini par asseoir leur domination grâce à des autogoals d'Eric Monjonell (74e, 3-0) et d'Ivezic (77e, 4-0) et un nouveau but de Oyama (89e+1, 5-0). (Belga)