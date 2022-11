Mondial 2022: quelle est l'ambiance au Qatar à quelques jours du début du tournoi?

La Coupe du monde débute au Qatar dans une semaine. Pour la première fois, la compétition est organisée dans un pays arabe.

Le pays est-il prêt pour l'événement ? Doha, la capitale, finalise ses préparatifs avec quelques sculptures qui reste encore à être dévoilées, les derniers coups de peinture sur les façades ou encore, dans les rues, les derniers pavés qui sont installés.

Le trophée du tournoi est arrivé à Doha ce dimanche matin. 3 millions de billets ont été vendus et on attend 1,5 million de visiteurs. Pour l'instant, les rues sont plutôt calmes. La majorité des supporters et des joueurs vont arriver dans le courant de cette semaine. Le nouveau métro et les huit stades sont prêts depuis longtemps. Reste à savoir maintenant si le riche petit émirat va réussir à gérer la foule et la sécurité liée à une telle compétition.